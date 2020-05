Астрономы, используя данные NASA, впервые подсчитали примерное количество планет-двойников Земли, на которых может существовать жизнь, в галактике Млечный путь. Об этом пишет NBC News со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Ученые обнаружили по меньшей мере 8,8 млрд звезд с планетами, орбита которых находится в зоне оптимальных температур. То есть, только в нашей галактике планет, похожих на Землю, больше, чем людей на нашей планете", - говорится в сообщении.

Далее ученые планируют проверить, есть ли у этих планет атмосфера. Для этого понадобятся мощные космические телескопы, запуск которых еще не состоялся.

Астрономы подсчитали, что в Млечном пути примерно каждая пятая звезда имеет такой же размер, цвет и возраст, как и наше Солнце. Вокруг них вращаются планеты примерно такого же размера, как и Земля, расположенные в зоне, пригодной для жизни. Теоретически на их поверхности может быть вода в жидкой форме. Об этом говорят выводы сложных расчетов, сделанных на основе данных, собранных за четыре года телескопом Kepler, принадлежащим NASA.

По словам соавтора исследования из Калифорнийского университета в Беркли Джеффа Мерси, ближайшая к Земле планета, на которой есть жизнь, вероятно, расположена в 70 триллионах миль от нашей планеты.

