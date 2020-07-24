Астрономы из Южноевропейской обсерватории смогли обнаружить первую планету в системе, похожей на солнечную.

Об этом сообщает пресс-служба Обсерватории.

По информации, получено первое прямое фото планетной системы у подобной нашему Солнцу звезды TYC 8998-760-1, расположенной примерно в 300 световых годах.

Это открытие дает нам картину планетной системы, очень похожей на нашу Солнечную, но находящейся на гораздо более ранней стадии своей эволюции.

Отмечается, что такой снимок был получен в результате поисков планет, похожих на Солнце. Возраст находки составляет 17 миллионов лет и она является копией молодого Солнца.

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