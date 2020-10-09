В южнокорейском городе Ульсан пожар охватил 33-этажный небоскреб, в результате чего пострадали 88 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap.

У пострадавших зафиксированы травмы и отравление дымом. Часть эвакуированных жителей дома разместили в гостинице. По сведениям СМИ, возгорание в жилом доме с коммерческими помещениями произошло примерно в 23.00 по местному времени 8 октября.

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По предварительным данным, возгорание началось на 12-м этаже небоскреба.

Других подробностей инцидента пока не сообщается, причины возгорания выясняются.

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