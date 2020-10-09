Пожар в небоскребе в Южной Корее: пострадали больше 80 человек [ Редактировать ]
В южнокорейском городе Ульсан пожар охватил 33-этажный небоскреб, в результате чего пострадали 88 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap.
У пострадавших зафиксированы травмы и отравление дымом. Часть эвакуированных жителей дома разместили в гостинице. По сведениям СМИ, возгорание в жилом доме с коммерческими помещениями произошло примерно в 23.00 по местному времени 8 октября.
По предварительным данным, возгорание началось на 12-м этаже небоскреба.
Других подробностей инцидента пока не сообщается, причины возгорания выясняются.
Читайте также, в Варшаве вспыхнул 130-метровый небоскреб. Над локализацией огня бригады спасателей работали до 5 утра.
по теме
У південнокорейському місті горить тридцяти триповерховий будинок
Зайнялося на 12 поверсі. Звідти полум'я швидко поширилося далі. Вітер перекинув вогонь і на сусідній гіпермаркет
В Крыму загорелся санаторий (видео)
Из здания санатория "Ялта" эвакуировали 300 человек, площадь возгорания составила 1200 квадратных метров
На Луганщині пожежа знищила третину села
Військовим, які спільно з рятувальниками приборкують пожежі на Луганщині додалося роботи. Нові осередки займання з'явилися між селищами Нижньотепле та Артема
Пожежі на Луганщині забрали життя 11 людей
Вогонь вже знищив більше двадцяти тисяч гектарів лісу, без домівок залишилися понад п'ять сотень сімей, евакуйованих - тисячі