В Южной Корее пылает жилой небоскреб (видео) [ Редактировать ]
В южнокорейском городе Ульсан пожар охватил 33-этажный небоскреб. Об этом сообщает SAOstar.
Возгорание произошло поздно ночью в жилом коммерческом доме Samhwan, построенном в стиле модерн. Пожар начался на 12-м этаже жилого дома и охватил всю постройку.
Отмечается, что огонь стал распространяться все быстрее из-за сильного ветра. Тушение прекратилось после достижения огнем 30 этажа. В результате инцидента пострадали 15 человек, они были госпитализированы. Однако в настоящее время количество пострадавших уточняется.
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