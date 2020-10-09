В пятницу, 9 октября, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на выступлении в Королевском институте международных дел Chatham House заявил, что переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки" могут пройти на следующей неделе. Об этом сообщается на сайте президента.

Предполагается, что они состоятся в формате видеоконференции.

На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит, и уже были какие-то решения.

По его словам, благодаря договоренностям на уровне Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и советников лидеров "нормандской четверки", на Донбассе более 70 дней сохраняется режим тишины и сократилось количество неприцельных выстрелов.

Напомним, в Кремле назвали условия для проведения саммита лидеров "нормандской четверки". Песков подчеркнул, что помощники глав государств будут и дальше проводить встречи, "чтобы нащупать пути выполнения ранее достигнутых договоренностей".