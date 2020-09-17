Ожидать в обозримом будущем встречу глав "Нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия и Франция) по урегулированию ситуации на Донбассе можно, однако сложно сказать, что считать "обозримым будущим". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что российский президент Владимир Путин неоднократно утверждал, что встреча должна быть тщательно подготовлена.

Как минимум, для этой встречи мы должны зафиксировать выполнение этих договоренностей, которые были достигнуты и зафиксированы на бумаге в Париже.

Песков подчеркнул, что помощники глав государств будут и дальше проводить встречи, "чтобы нащупать пути выполнения ранее достигнутых договоренностей".

Пресс-секретарь Кремля заявил, что встреча просто ради встречи не нужна ни одному из лидеров "Нормандской четверки".

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что на сегодняшний день нет предпосылок для проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России. Кремль требует от Киева выполнения договоренностей, достигнутых во время декабрьского саммита в Париже: полного прекращение огня на Донбассе, обмен пленными по формуле "всех на всех", а также разведение сил по линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что украинский МИД отреагировал на заявление России о неготовности к "Нормандской встречи".