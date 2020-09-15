Во вторник, 15 сентября, на пресс-конференции в рамках визита в Австрию президент Украины Владимир Зеленский заявил о датах новой встречи советников "нормандской четверки".

Так, по его словам, новая встреча политических советников "нормандской четверки" пройдет в течение 10 дней.

По ее итогам могут быть определены сроки саммита лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Ранее мы писали о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак назвал главные достижения встречи политсоветников глав "нормандской четверки".