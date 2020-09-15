Встреча советников "нормандской четверки": Зеленский назвал сроки [ Редактировать ]
Во вторник, 15 сентября, на пресс-конференции в рамках визита в Австрию президент Украины Владимир Зеленский заявил о датах новой встречи советников "нормандской четверки".
Так, по его словам, новая встреча политических советников "нормандской четверки" пройдет в течение 10 дней.
По ее итогам могут быть определены сроки саммита лидеров Украины, России, Германии и Франции.
Ранее мы писали о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак назвал главные достижения встречи политсоветников глав "нормандской четверки".
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