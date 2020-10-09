Лидер популярной украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заразился коронавирусом.

Об этом певец сообщил на своей странице в Facebook.

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"Друзья, к сожалению, я заболел Сovid-19. Чувствую себя, как при сильной простуде", - написал фронтмен "Бумбокса".

"Не волнуйтесь, пожалуйста, и берегите себя", - добавил Хлывнюк.

Ранее мы писали о том, что звезда "Сватов" рассказала о тяжелой "борьбе" с коронавирусом.

Также сообщалось, что звезда "Твин Пикс" и "Убить Билла-2" умер из-за вируса.