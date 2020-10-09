Известный музыкант заразился коронавирусом [ Редактировать ]
Андрей Хлывнюк/ Фото: dialog.ua
Лидер популярной украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заразился коронавирусом.
Об этом певец сообщил на своей странице в Facebook.
"Друзья, к сожалению, я заболел Сovid-19. Чувствую себя, как при сильной простуде", - написал фронтмен "Бумбокса".
"Не волнуйтесь, пожалуйста, и берегите себя", - добавил Хлывнюк.
Ранее мы писали о том, что звезда "Сватов" рассказала о тяжелой "борьбе" с коронавирусом.
Также сообщалось, что звезда "Твин Пикс" и "Убить Билла-2" умер из-за вируса.
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