Американский актер, режиссер и продюсер Кларк Миддлтон, сыгравший в фильме "Убить Билла-2, "Черный список" и "Сквозь снег", умер в воскресенье, 4 октября, в возрасте 63 лет.

О смерти актера сообщила его жена Элисса. По ее словам, супруг умер в результате вируса Западного Нила, лекарства от которого не существует, передает Variety.

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На телевидении Миддлтон появлялся в фильмах "Закон и порядок", "Твин Пикс" и, совсем недавно, в "Черном списке", где он играл раздраженного начальника Управления DMV Глена Картера. В римейке сериала "Твин Пикс" Дэвида Линча в 2017 году Кларк Миддлтон сыграл Чарли, мужа Одри (Шерилин Фенн).

На протяжении своей карьеры Миддлтон работал с известными режиссерами, в том числе с Квентином Тарантино в фильме "Убить Билла-2", Энг Ли в "Вудстоке", Бон Джун Хо в "Снежном пироге" и Фрэнком Миллером и Робертом Родригесом в "Городе грехов".

Миддлтон начал работать актером в Нью-Йорке в 1983 году. Он также писал кино- и театральные сценарии.

Ранее сообщалось, что актер Логинов умер на пороге театра.