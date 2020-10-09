Когда закончится эпидемия коронавируса: Рубан дал ответ [ Редактировать ]
В пятницу, 9 октября, начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса в Украине. Об этом сообщает "Обозреватель".
Так, по его словам, рекордная заболеваемость продержится до марта 2021 года. Причина - Covid-19 развивается параллельно с ОРВИ.
Так, по его словам коронавирус ведет себя подобно другим острым респираторным инфекциям и гриппу, но "эта вирусная инфекция очень тяжелая и очень агрессивная".
К сожалению, мы будем наблюдать еще два сезона, 2020 и 2021 года. Будет увеличение заболеваемости, череда рекордов до марта следующего года.
По его мнению, пик эпидемии можно ожидать в январе-феврале 2021 года.
Напомним, что 9 октября Шмыгаль экстренно собрал министров и глав ОГА, так как по состоянию на 9 октября в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - количество заболевших составило 5 804 человек.
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