Вибори-2020: "Опозиційна платформа - За життя" представила у Маріуполі концепцію розвитку регіону [ Редактировать ]
У розпалі передвиборчі перегони і в Україні. До місцевих виборів - рівно два тижні. Про підготовку партій і нові скандали далі.
Відновити місто й захистити людей. У Маріуполі "Опозиційна платформа - За життя" представила команду кандидатів у депутати. Під час зустрічі з виборцями політики презентували концепцію розвитку міста.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Где четко рассмотрены приоритеты всех отраслей промышленности, народного хозяйства, которое присутствует здесь, на юге нашего Донбасса, чтоб объединив усилия сегодня, победив на местных выборах, сформировав профессиональную команду - не терять времени, а начинать восстанавливать город.
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Новий пішохідний міст через Дніпро починають будувати у столиці. Віталій Кличко представив проєкт переправи. Вона має з'єднати Оболонську набережну з однойменним островом.
Віталій Кличко, міський голова Києва, кандидат у мери Києва:
Міст шириною 4 метри, довжиною 165 метрів, буде з'єднувати набережну з островом, де буде пляжна зона, зона волейболу, де можна буде прогулятись. Дуже радий разом з громадою, разом з небайдужими робити наше місто кращим.
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Врятувати зелені зони Києва від забудови. Кандидат у столичні мери Олександр Попов проінспектував один зі спальних районів. За його словами, через щільну забудову руйнуються природні ресурси. Приміром, одне з озер на Виноградарі.
Олександр Попов, кандидат у мери Києва від "Опозиційної платформи - За життя":
Его реально нужно спасать, это уникальное озеро. Его история очень древняя, здесь до сегодняшнего времени обитает 12 видов рыб, но самое главное - это уголок экологический такой природы, где жители Киева могут отдохнуть и провести время со своими детьми.
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У Миколаєві представники провладної партії намагаються заблокувати участь опозиційних сил у виборах до міської ради, - про це в шоу "Мир чи війна" заявив голова регіональної організації "Опозиційної платформи - За життя".
Артем Ільюк, голова міської організації партії "Опозиційна платформа - За життя":
Организатором этой травли является руководитель областной организации "Слуги народа" и по совместительству руководитель монобольшинства в Верховной Раде - это Давид Арахамия. При чем, на каждом углу он кричит что "это делается по указанию президента". Началось все банально - блокировалась работа комиссии, блокировалась представителями "Слуги народа", голова комиссии - от "Слуги народа".
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