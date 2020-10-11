В столице за сутки зафиксировали 502 новых случае коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве зафиксировали 22 497 случаев COVID-19, 9702 человека выздоровели (72 - за минувшие сутки) , еще 481 киевлянин погиб (12 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди зараженных:

290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;

188 мужчин, возрастом от 18 до 87 лет;

24 ребенка, возрастом от 1 месяца до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Деснянском районе (126 случаев), Оболонском районе (82 человека) и Днепровском районе (65 пациентов).

Фото: КГГА

Ранее мы писали, что в Украине за сутки зарегистрировали более 4700 новых случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии в стране лабораторно подтвердили 261 034 инфицированных.