Коронавирус продолжает "зверствовать" в Киеве [ Редактировать ]
В столице за сутки зафиксировали 502 новых случае коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за весь период эпидемии в Киеве зафиксировали 22 497 случаев COVID-19, 9702 человека выздоровели (72 - за минувшие сутки) , еще 481 киевлянин погиб (12 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди зараженных:
- 290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;
- 188 мужчин, возрастом от 18 до 87 лет;
- 24 ребенка, возрастом от 1 месяца до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Деснянском районе (126 случаев), Оболонском районе (82 человека) и Днепровском районе (65 пациентов).
Фото: КГГА
Ранее мы писали, что в Украине за сутки зарегистрировали более 4700 новых случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии в стране лабораторно подтвердили 261 034 инфицированных.
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