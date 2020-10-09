Министерство образования и науки Украины после начала учебного года зафиксировало коронавирусную инфекцию у 1825 учеников и 2799 работников учреждений общего среднего образования. Об этом сообщает "РБК-Украина".

На самоизоляции находятся 85 847 учеников и 7091 работник учреждения образования.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших школьников находятся в Киеве (410 человек), Киевской(152 ученика), Ровенской (148 школьника), Одесской областях (100 ребенка). При этом, наибольшее количество больных работников школ выявлено: в Ровенской области (318), г. Киев (302), в Тернопольской области (200), Хмельницкой (176), Киевской (169), Черкасской (168), Одесской (159), Черниговской (137).

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