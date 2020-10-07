В среду, 7 октября, во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о расходах на лечение одного человека с осложнениями от коронавируса.

По его словам, сумма составляет от 45 тысяч гривен.

Также он анонсировал публикацию на сайте Минздрава списка лекарств от коронавируса.

Если мы говорим о процессе лечения на одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, то эта сумма - от 45 000 гривен.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о второй волне коронавируса в стране. Как только ситуация с COVID-19 стабилизируется Украина откроет границы для иностранцев