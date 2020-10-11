Школи на карантин, студентів на дистанційне: в Україні запровадили нові коронавірусні обмеження [ Редактировать ]
Навчальні заклади перевести на дистанційне навчання. Осінні канікули в школах розпочати До 15 жовтня. А ще ресторани та клуби у червоній та помаранчевій зонах мають закриватися До 22.00 години. Так вирішили на нараді у президента. Про це повідомляє голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.
А ще, за його словами, у Києві, Одесі та Маріуполі почнуть готувати великі інфекційні госпіталі другої хвилі. Для роботи залучать інтернів та студентів-медиків. У багатьох регіонах лікарні, які приймають ковідних хворих, Уже перевантажені. В деяких люди лежать просто в коридорах. Де ситуація найгірша - озвучив міністр.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Взагалі найбільш напружена ситуація з точки зору ліжкового фонду - у Донецькій, Одеській областях, у місті Київ, у Харківській області. Тобто, ті регіони, де у нас зараз бачимо велику кількість нових випадків. Також Сумська область.
І власне, про нові випадки коронавірусу за останню добу. Їх відчутно менше, аніж у переддень. Майже чотири тисячі вісімсот інфікувань. Для порівняння, у п'ятницю було на тисячу більше. Однак така статистика може бути пов'язана із тим, що на вихідних лабораторії працюють менше. Летальних випадків 85. По регіонах лідери заражень - Харків та область, а також Київ. Там зафіксовано по півтисячі випадків ковіду.
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