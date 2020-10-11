Министр образования Сергей Шкарлет сделал официальное заявление касаемо начала осенних каникул в школах, он отметил, что каникулы в школах будут с 15 до 30 октября, включительно. Об этом Шкарлет сообщил в своем Telegram-канале.

Шкарлет уточнил, что 12 октября, будет подготовлено и отправлено рекомендательное письмо по всем заведениям общего среднего образования (независимо от цвета карантинной зоны), по установлению каникул с 15 по 30 октября включительно.

всем ВУЗам рекомендуется перейти на дистанционное обучение с 15 октября до 15 ноября включительно

студенты должны будут на это время покинуть общежитие, деньги за проживание подлежат возврату

садики будут работать в обычном режиме, с учетом всех рекомендаций МОЗ.

Как ранее сообщалось, Украинские ВУЗы переводят на дистанционное обучение.

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