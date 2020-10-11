Когда начнутся каникулы в Украине: Шкарлет сделал официальное заявление [ Редактировать ]
Министр образования Сергей Шкарлет сделал официальное заявление касаемо начала осенних каникул в школах, он отметил, что каникулы в школах будут с 15 до 30 октября, включительно. Об этом Шкарлет сообщил в своем Telegram-канале.
Шкарлет уточнил, что 12 октября, будет подготовлено и отправлено рекомендательное письмо по всем заведениям общего среднего образования (независимо от цвета карантинной зоны), по установлению каникул с 15 по 30 октября включительно.
- всем ВУЗам рекомендуется перейти на дистанционное обучение с 15 октября до 15 ноября включительно
- студенты должны будут на это время покинуть общежитие, деньги за проживание подлежат возврату
- садики будут работать в обычном режиме, с учетом всех рекомендаций МОЗ.
Как ранее сообщалось, Украинские ВУЗы переводят на дистанционное обучение.
Читайте также, МОН призывает перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса.
по теме
В Україні можуть повернути дистанційне навчання школярів
Подовжити дистанційне навчання для школярів ще на 2 тижні, - таку пропозицію внесли у Міністерстві освіти та науки
Каникулы в школах перенесли
В пятницу, 9 октября, появилась информация о том, что каникулы в школах перенесли
В Украине запустят производство электронного антисептика
Устройство разработали харьковские ученые из Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова
Осенние каникулы в школах могут начаться значительно раньше
Это связано с проведением местных выборов в Украине
"Он заразный": завуч затравила школьника из-за болезни его бабушки
В селе Демьяновка Донецкой области в местной школе произошла неприятная история с ребенком