В Украине студенты временно будут переведены на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся раньше из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщил председатель медицинского комитета Верховной Рады Украины Михаил Радуцкий со ссылкой на решения, принятые на совещании у президента Владимира Зеленского.

Как заявил Радуцкий, решение временно закрыть ВУЗы полностью поддерживает руководство учебных заведений.

Временно переведем обучение на дистанционное, так как, к сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи. На прошлой неделе погиб декан географического факультета КНУ им. Шевченко

Радуцкий также сообщил, что в красных и оранжевых зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания – они будут закрываться в 22:00.

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Также, Верховной Раде предлагается ввести штраф для собственников помещений, куда пропустили людей без защитных масок.

Массовые "гулянки" в клубах закончились. Это касается и всех массовых мероприятий. Смотреть на нарушение запрета "сквозь пальцы" власть больше не собирается. Единственная ая эффективная форма контроля за соблюдением масочного режима – введение ответственности владельцев помещений.

Стоит отметить, что Верховной Раде предлагается рассмотреть изменения в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

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Изменения предусматривают штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без одетых респираторов или защитных масок.

Также, Радуцкий заявил, что каникулы в школах должны начаться раньше.

Осенние каникулы в школах должны начаться раньше. Дату начала каникул определяет местная власть, но оптимально, если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября

Стоит отметить, что пресс-служба президента и Минздрав пока не сообщают о подобных решениях.

Важно, что в красной и оранжевой зонах будет запрещена работа всех заведений после 22:00, также в красной и оранжевой зонах будут запрещены массовые мероприятия.

В Киеве, Одессе, Мариуполе будут развернуты большие госпиталя, а также Минздрав увеличить количество ПЦР-тестов до 50 тыс. в сутки

Как сообщалось ранее, к ослаблению карантинных ограничений на территории Украины готова только Кировоградская область.

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