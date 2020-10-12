Яструбу пересадили пір'я та готують випустити на волю [ Редактировать ]
У Сальвадорі готуються випустити в дику природу яструба, якому пересадили махове пір'я. Облізлого птаха врятували влітку. Він утік від свого мучителя на сусіднє подвір'я.
Ветеринари вирішили спробувати врятувати хижака за допомогою трансплантації. І нині дуже втішені результатами: пір'я прижилося, і яструб добре тримається у повітрі. Тепер, коли птах остаточно зміцніє, його випустять у рідні гори.
Хосуе Кото, ветеринар:
Птах дуже добре адаптувався, пір'я не випало. Він намагається літати - це дуже добре. Наша мета досягнута. Зараз у нього відновлюються м'язи, він набирається сил. Тож ми сподіваємося випустити його на волю вже за кілька тижнів.
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