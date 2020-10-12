У Сальвадорі готуються випустити в дику природу яструба, якому пересадили махове пір'я. Облізлого птаха врятували влітку. Він утік від свого мучителя на сусіднє подвір'я.

Ветеринари вирішили спробувати врятувати хижака за допомогою трансплантації. І нині дуже втішені результатами: пір'я прижилося, і яструб добре тримається у повітрі. Тепер, коли птах остаточно зміцніє, його випустять у рідні гори.

Хосуе Кото, ветеринар: