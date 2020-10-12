В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование [ Редактировать ]
В понедельник, 12 октября, вступило в силу новое карантинное зонирование. В "красную зону" сейчас входят два города.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Красная зона"
Запрещена работа общественного транспорта; работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
"Оранжевая зона"
Запрещена работа хостелов, турбаз и т.д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 кв. м и не более 100 человек.
Согласно новым правилам зонирования, отменяется норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполнении 50% сидячих мест.
"Желтая зона"
В ней запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют "кризисные" услуги.
"Зеленая зона"
Все другие области и города входят в эту зону. Обязательным остается наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении; соблюдение дистанции во время проведения массовых мероприятий (1 человек на 5 кв. м); соблюдение дистанции во время проведения мероприятий в учреждениях культуры (заполненность 50% мест) перевозки людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест. Эти ограничения действуют и в других зонах.
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