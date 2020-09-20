Один из основателей корпорации Microsoft, американский предприниматель и общественный деятель - Билл Гейтс назвал примерные сроки окончания пандемии COVID-19 в мире. По мнению миллиардера, она "не будет длиться вечно". Об этом сообщает Fox News.

Гейтс считает, пандемия закончится в лучшем случае - в 2022 году, а также он добавил, что следующий год уйдет на то, чтобы "сбить" показатели распространения инфекции на планете.

Он также добавил, что для этого нужно применяться глобальный подход.

Слава богу, технологии разработки вакцин уже имелись, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно

Гейтс заявил, что ожидает утверждения вакцины к началу 2021 года.

К следующему лету США начнут возвращаться в нормальное русло. А к концу года наша деятельность может стать нормальной, если мы также будем помогать и другим странам

Ранее сообщалось, что в Израиле впервые в мире повторно объявили общенациональный карантин.

Читайте также, в Украине зафиксировали антирекорд по госпитализации с коронавирусом.