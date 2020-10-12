Билл Гейтс назвал способ "победы" над коронавирусом [ Редактировать ]
Американский предприниматель, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс рассказал, что может спасти людей от пандемии коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала NBC.
Так, по его словам, только применение вакцины от коронавируса в мировом масштабе обеспечит возвращение человечества к нормальной жизни.
Единственный путь для полного возвращения к норме - это получение вакцины, которая будет суперэффективна и доступна для многих людей.
По последним данным, в мире лабораторно подтверждено 37,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, из них 28,3 миллиона закончились выздоровлением и более миллиона - смертью. Лидером по заболеваемости являются США - почти 8 миллионов случаев.
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