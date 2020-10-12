В Бангладеш вводят смертную казнь за изнасилование. Министр юстиции Анисул Хак заявил, что во вторник президент страны издаст соответствующий указ, сообщает BBC.

Отмечается, что в последнее время страну охватили протесты против высокого уровня сексуального насилия в отношении женщин.

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Так, на прошлой неделе в Бангладеш начался массовый протест после того, как в социальных сетях распространили видео о жестоком нападении банды на женщину. Демонстранты несли таблички с надписями "Вешать насильников" и "Нет пощады насильникам". В столице Дакке протестующие установили имитацию виселицы.

Активисты заявляют, что в прошлом году было зарегистрировано около 5400 случаев изнасилования. При этом уровень судебных приговоров за такие преступления чрезвычайно низкий.

Расследование Национальной комиссии по правам человека Бангладеш показало, что женщина на видео, на которую напали в юго-восточном районе Ноакхалим, неоднократно подвергалась изнасилованию. После появления видео были арестованы восемь человек.

Реагируя непосредственно на протесты, правительство решило внести изменения в законодательство путем постановления. Поскольку парламент не заседает – будет принят закон.

Ранее мы писали о том, что США возобновляют смертную казнь.