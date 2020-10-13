По состоянию на вторник, 13 октября, в Киеве уже 17 больниц принимают больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил председатель Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко во время брифинга.

Еще 5 готовятся к приему. Таким образом, 22 больницы города готовы осмотреть пациентов с подозрением на коронавирус и вылечить их.

В частности, кровати для пациентов с COVID-19 доступны в Киевском городском центре радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и столичных больницах №1, 12, 15 и 18.

По словам главы столицы, один из этажей городской клинической больницы №18 пока оборудуют под отделение для приема больных коронавирусной болезнью.

Там развернули инфекционное отделение на 100 коек, также есть 60 коек для приема пациентов с подозрением на COVID-19. Таких больных больница уже начала принимать. В инфекционном отделении пока идет переоборудование - будут отдельные палаты для интенсивной терапии. Больница уже получила от города медикаменты, более 300 000 гривен и 4 аппарата ИВЛ. В больнице уже оборудовали 30 точек для подачи кислорода, всего их будет 80.

В медучреждении сформировали 10 бригад медицинского персонала для работы в инфекционном отделении.

В Киевской городской клинической больнице №12 рассказали, что медучреждение уже получает средства для перепрофилирования помещения для пациентов с COVID-19, сообщает "Украинская правда. Жизнь".

Мы еще готовимся, разделяем зоны, получаем медикаменты, увеличиваем количество точек с кислородом. У нас еще есть время на преобразования.Пока мы берем на себя 200 пациентов. Если потребуется больше - мы будем разворачивать больше коек. На сегодня у нас есть 600 коек.

Виталий Кличко отметил, что город делает все самостоятельно, а медучреждения Академии медицинских наук до сих пор не принимают пациентов.

Напомним, по состоянию на 9 октября в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - количество заболевших составило 5 804 человек.