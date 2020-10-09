В пятницу, 9 октября, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за динамики заболеваемости коронавирусом мест в коммунальных медучреждениях уже очень скоро будет не хватать. Он обратился к премьер-министру и министру здравоохранения. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Я обращаюсь к премьер-министру и министру здравоохранения выполнить задекларированные обещания. И предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве.

Градоначальник отметил, что речь идет о заведениях Национальной академии медицинских наук, Министерства здравоохранения и ведомственных медучреждений.

Эти заведения, подчеркну, находятся в столице. И не могут оставаться в стороне и не предоставлять киевлянам необходимую помощь.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль экстренно собирает министров и глав ОГА. Напомним, по состоянию на 9 октября в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - количество заболевших составило 5 804 человек.