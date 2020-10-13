Понад 38 мільйонів випадків коронавірусу зафіксовано у світі. Тільки за останню добу захворіли понад 275 тисяч людей. Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія та Бразилія. Друга коронавірусна хвиля накриває і Європу.

Про те, які наслідки матиме епідемія для здоров'я людства та, як довго чекати на вакцину від COVID-19 у нашому огляді.

* * *

Перша смерть після повторного зараження коронавірусом. Померла 89-річна жителька Нідерландів. Жінка також була хвора на рідкісну форму лімфоми. Перше лікування від коронавірусу тривало п'ять днів, але за два місяці пацієнтку знову доправили до лікарні з високою температурою та кашлем. У неї вдруге діагностували COVID-19. Дослідники порівняли обидва тести і встановили, що генетичні складники вірусу різняться. А це підтверджує, що хвора була інфікована повторно.

* * *

Коронавірусна лихоманка може спостерігатися навіть у тих, хто поборов недугу. Національна служба охорони здоров'я Великої Британії офіційно визнала існування "довготривалого ковіду". Після того, як шістдесят тисяч британців звернулися до лікарів із проблемами дихання, виснаженням, слабкістю і навіть з порушеннями роботи життєво важливих органів. Дослідники стверджують, що симптоми вірусу можуть проявлятися ще кілька тижнів після одужання і ще тривалий час впливати на організм.

* * *

Антитіла до коронавірусу активні щонайменше чотири місяці. Такого висновку дійшли дослідники фінського Відомства охорони здоров'я. Науковці вивчили дані тридцяти дев'яти сімей, у яких хворіли на коронавірус. Практично в усіх інфікованих протягом першого місяця зараження вироблялися антитіла. Їх виявляли і через чотири місяці. Та при повторному зараженні хвороба може протікати важче - зазначають дослідники. Наразі, у світі випадки повторного інфікування трапляються вкрай рідко.

* * *

Десять із сорока вакцин проти COVID-19 уже на завершальному етапі випробувань, - про це заявила експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан. За її словами, дані щодо вакцин будуть відомі приблизно в грудні. Нещодавно американська компанія Johnson&Johnson заявила про тимчасове зупинення широких клінічних випробувань усіх експериментальних препаратів через незрозумілу хворобу одного з учасників тестувань.