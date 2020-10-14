До Нагірного Карабаху перекинули сирійських найманців - ЗМІ [ Редактировать ]
До Нагірного Карабаху перекинули сотні сирійських найманців, контрольованих Туреччиною - про це повідомило видання Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.
За їхніми даними, бойовиків до регіону відправляли ще до початку протистояння з середини вересня, групами по сто чоловік. Воюють найманці на боці Азербайджану.
Тим часом бойові дії вже почали виходити за межі Нагірного Карабаху. На півночі сусіднього Ірану впав бойовий безпілотник. Ніхто не постраджав. Наразі намагаються з'ясувати чиїй стороні він належав.
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