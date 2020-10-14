На Одещині за підтримки УПЦ та "Опозиційної платформи - За життя" відкрили нову станцію швидкої допомоги [ Редактировать ]
Під Одесою відкрили нову підстанцію швидкої допомоги - це відбулося за сприяння Української Православної Церкви та меценатів. Як медичний підрозділ полегшить життя людей?
Село Маринівка, Свято-Покровський скит Української Православної Церкви. Саме в день Покрови Святої Богородиці тут подвійне свято: на території відкрили підстанцію швидкої допомоги. Раніше, за сприяння благодійників і Митрополита Одеського та Ізмаїльського АгафАнгела, придбали дві карети "швидкої".
Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел:
Я всех вас поздравляю с этим замечательным событием. Две машины - небольшое начало, но пункт, который здесь будет, - он будет помогать людям жить уверенно, что в случае заболевания они вызовут скорую помощь - и она приедет отсюда, из монастыря для того, чтобы оказать первую медицинскую помощь.
Пункт екстреної меддопомоги розташований у цій будівлі - тут кімната для лікарів, санітарні приміщення, зона відпочинку фельдшерів та водіїв.
Олександр Едельман, представник партії "Опозиційна платформа - За життя":
Мы закончили строительство гаража для спецтехники, оборудовали помещение для медперсонала, приобрели оборудование для бригады скорой помощи, которая будет размещаться в одном из помещений Свято-Покровского скита. Для меня большая честь быть полезным и принимать участие в столь важных и социально значимых проектах Одесской епархии.
Також церковним коштом для потреб місцевої громади придбали пожежну машину.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Сегодняшнее событие ярко показывает то, что Украинская Православная Церковь всегда находится со своим народом, со своими гражданами и делает все для общества в целом, для людей разных верований, разных религий - сегодня это яркий пример. А наша команда - команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" будет делать все для того, чтобы помогать Украинской Православной Церкви.
А в самій Одесі місцева єпархія вже понад тиждень розвозить по підстанціях швидкої гарячі обіди для медпрацівників. Це спільний волонтерський проєкт церкви й ресторатора Андрія Зарічанського. Таку підтримку медикам вони надавали ще навесні, і ось - відновили.
Андрій Пальчук, представник Одеської єпархії Української Православної Церкви:
Такая добрая акция - она поможет понять им, что они не одни, и что есть позитивное общество, которое уважает их труд, с любовью относится и самое главное, что мы не только за них держим кулачки, но еще помогаем, чем можем!
У церкві кажуть: під час пандемії благодійникам по всій країні потрібно згуртуватись.
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