У Львові на Меморіалі Героїв Небесної Сотні воїни братства ветеранів УПА вшанували загиблих захисників України. На пам'ять про них відслужили молебень.

Потім учасники бойових дій та жителі Львова маршем пройшли вулицями міста. У руках несли кількаметрові синьо-жовтий та червоно-чорний прапори. А також світлини українських воїнів.

Богдан Федун, учасник маршу: