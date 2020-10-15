Вояки УПА пройшлися Львовом [ Редактировать ]
У Львові на Меморіалі Героїв Небесної Сотні воїни братства ветеранів УПА вшанували загиблих захисників України. На пам'ять про них відслужили молебень.
Потім учасники бойових дій та жителі Львова маршем пройшли вулицями міста. У руках несли кількаметрові синьо-жовтий та червоно-чорний прапори. А також світлини українських воїнів.
Богдан Федун, учасник маршу:
В цей день ми маємо показувати поколінням молодим що у нас є воїни які захищали цю країну і щоб молоде покоління до них тягнулося і було готове також захищати цю країну.
по теме
День міста у Чернівцях відзначили відкриттям нового театрального сезону
612 річницю від дня першої писемної згадки сьогодні відзначають Чернівці. Цьогоріч масові святкування вирішили скасувати через пандемію, однак подарунок містянам усе ж приготували
30 років разом: Німеччина відзначає День єднання країни
Чи вдалося зруйнувати не лише мур, а й культурну стіну між Сходом і Заходом?
В Україні святкували День захисника
Оборонців української землі згадували напередодні по всій державі. Як відзначали День захисника
Весілля на Покрову: як вдало вийти заміж
За народною традицією, на Покрову починається період сватань і весільний сезон - як вдало вийти заміж, та якими обрядами наші пращури привертали щастя у молоду сім'ю
В Україні вшановують пам'ять полеглих захисників Вітчизни
Українських воїнів, тих, хто боронить батьківщину, і тих, хто поклав за неї життя - вшановували по всій країні