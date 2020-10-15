В среду, 14 октября, в режиме видеоконференции прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Участники обсудили перемирие на Донбассе, обмен пленными, открытие новых пунктов пропуска, а также отметили замедление работы ТКГ из-за политических вопросов. Об этом сообщает Офис президента.

Представитель ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что политические вопросы, по которым заседание группы являются не такими результативными, как хотелось бы, не должны стоять на первом месте в работе группы по вопросам безопасности.

Чевик также отметил продолжительный режим тишины и обозначил необходимость его дальнейшего обеспечения.

Также, координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриш во время обсуждения вопроса обмена пленными сообщил, что украинская сторона передала список с четырьмя категориями таких лиц. Однако, с противоположной стороны "информация предоставлена не была".

Фриш отметил готовность сторон одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде ноября, выполнив договоренности саммита "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

Украинская делегация вновь подняла вопрос о формировании группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Ранее мы писали о том, что в ТКГ создадут "совет людей с Донбасса".