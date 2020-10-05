В ТКГ создадут "совет людей с Донбасса" [ Редактировать ]
В понедельник, 5 октября, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук анонсировал создание совета с участием выходцев региона. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.
Есть люди, которые не родились на Донбассе, но всю жизнь там работали. Они занимали там очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные. То есть их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс. Я еще раз хочу сказать, мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения.
Основными критериями для отбора кандидатов, по словам Кравчука, являются политическая позиция и опыт, чтобы "это не был человек, который импровизирует".
Совет будет нарабатывать предложения для контактной группы.
Напомним, ранее Зеленский рассказал о стратегическом курсе Украины. Читайте также, ранее Зеленский заявил, что "война на Донбассе - угроза для безопасности всех стран".
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