В пятницу, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит Турцию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского президента.

Он проведет встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стороны обсудят взаимоотношения между Украиной и Турцией, а также подпишут ряд двусторонних документов.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о союзе Киева и Анкары.