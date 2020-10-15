Зеленский едет в Турцию: какая цель у президента [ Редактировать ]
В пятницу, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит Турцию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского президента.
Он проведет встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Стороны обсудят взаимоотношения между Украиной и Турцией, а также подпишут ряд двусторонних документов.
Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о союзе Киева и Анкары.
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