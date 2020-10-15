Дело Гандзюк: подозреваемых оставили под стражей [ Редактировать ]
Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина. Суд отклонил жалобу стороны защиты подозреваемых на применение меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда.
Соответствующее решение были принято в четверг, 15 октября.
"По результатам апелляционного рассмотрения решение Днепровского районного суда города Киева от 20 августа 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты, представленные в интересах обвиняемых М. и Л. - без удовлетворения", - сообщили в суде.
По данным следствия, заказ на организацию нападения на Гандзюк Левин получил от Владислава Мангера.
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