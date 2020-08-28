Днепровский районный суд Киева начал судебное разбирательство обвинительного акта в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина, передает корреспондент "УНН".

"Объявляется открытым судебное заседание. В Днепровском районном суде города Киева рассматривается уголовное производство по обвинению Мангера Владислава Николаевича и Левина Алексея Алексеевича в совершении преступления часть 3 статьи 27, части 2 статьи 28 части 2 статьи 121 УК Украины" , - заявила судья.

По данным следствия, глава Херсонского облсовета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (части 3 статьи 27, части 2 статьи 28, части 2 статьи 121 УК Украины).

По данным следствия, заказ на организацию нападения на Гандзюк Левин получил от Владислава Мангера.