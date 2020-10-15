Украинской власти следует подумать о сокращении украинской армии. Такое заявления глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сделал в эфире одного из украинских телеканалов.



Арахамия, который является членом комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, предложил "обсудить инициативу, провести расчеты", чтобы больше средств направлять на перевооружение войск, чтобы увеличить их боеспособность.

Политик признал, что у страны не хватает средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новое вооружение и создавать новые технологии.

Арахимия добавил, что увеличение боеспособности армии необходимо Украине для сдерживания военной агрессии со стороны России и любых других потенциальных врагов.

Согласно паспорту бюджетной программы, в 2020 году численность Вооруженных сил Украины составляла почти 247 тыс. человек. Из них около 193 тыс. - военнослужащие, 52 тыс. - гражданские. В Операции объединенных сил на востоке Украины принимают участие 40 тыс. бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовал осенний призыв в армию.