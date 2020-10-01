В Украине стартовал осенний призыв в армию [ Редактировать ]
В четверг, 1 октября, в Украине начался осенний призыв в армию. На срочную службу в октябре-декабре планируют призвать 13 570 юношей.
Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины.
Согласно документу, на военную службу будут призываться годные по состоянию здоровья к военной службе мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на освобождение или отсрочку от срочной службы.
Таким образом, из общего количества призывников в Вооруженные силы планируют набрать - 7500 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Национальную гвардию - 4970 человек и Госпогранслужбу - 500 человек.
Ранее сообщалось, что киевские студенты обжалуют призыв в армию.
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