В ноябре количество зараженных коронавирусом может достигнуть 10 тысяч новых случаев за сутки. При этом жертвами осложнений в результате заражения коронавирусом могут стать 20 тысяч украинцев. Об этом говорится в прогнозе Киевской школы экономики.

Если в мире началась прогнозируемая вторая волна Covid-19 (связанная с началом холодного сезона), то для Украины это первая волна распространения - весеннего пика, который был зафиксирован в большинстве европейских стран, удалось избежать благодаря карантинным мерам. Тем не менее, по четырем основным показателям оценки ситуации с Covid-19, Украина - среди стран с наиболее сложным положением.

Мы на седьмом месте по количеству новых случаев заболевания коронавирусом. По показателю смертности - четвертые. По тестированию и выявлению больных Украина вообще на последнем месте в Европе.

"Похожая ситуация в Чехии, где власть велла жесткий карантин: закрыты школы и детсады, запрещены массовые мероприятия", - говорит Павел Ковтонюк, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

Как ранее сообщалось, Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. Читайте также, Степанов заявил, что Украина вернется к ужесточенному карантину.