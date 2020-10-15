В четверг, 15 октября, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал четыре причины, по которым, по его мнению, в последнее время стремительно растет число инфицированных коронавирусом в Украине. Об этом он рассказал в интервью НВ.

Первое - это собственно возбудитель, специфика его циркуляции, на которую ничто не может повлиять. Второе - это сезонность. Возбудитель попадает в сезон гриппоподобных заболеваний, когда создаются условия для циркуляции. Третье - это последствия первого карантина. Люди после длительного срока пребывания на карантине перестают бояться любой болезни, рискуют и пренебрегают противоэпидемическими правилами. И четвертое - это пренебрежение правилами даже субъектами хозяйствования.

После празднования Дня города в Днепре суточное количество новых заболевших выросло примерно в три раза. Если сначала регистрировали 89-100 новых инфицированных, то через 10 дней после массового празднования - 300-350.

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Главный санитарный врач также добавил, что с началом учебного года количество заболевших школьников и студентов не изменилась и составляет 8%.

Когда начали болеть дети, то мы увидели, что они чаще болеют и приносят вирус в школу или из семьи, или от учителя. Четко прослеживается тенденция участия в массовых мероприятиях, праздниках, концертах, свадьбах. Особенно в последних, где более 100-150-200 человек, - если там был один больной, то потом наблюдалась вспышка.

В качестве примера он привел ситуацию в Кисманском районе Черновицкой области, где на трех свадьбах были больные с коронавирусом, после чего в районе произошла вспышка и онпопал в красный уровень эпидемической опасности, а 50% заболевших приходилось на гостей трех свадеб.

Как ранее сообщалось, Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. Читайте также, Степанов заявил, что Украина вернется к ужесточенному карантину.