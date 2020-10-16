По сюжету двое астронавтов пытаются предупредить мир о приближении астероида Источник: открытые источники

Американский актер Леонардо Ди Каприо примет участие в съемках фильма "Не смотри вверх" от стриминговой платформы Netflix. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером и сценаристом киноленты выступит Адам Маккей.

Кроме Лео, в "Не смотри вверх" сыграют Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, Джона Хилл, Кейт Бланшетт и певица Ариана Гранде.

По сюжету картины двое астронавтов пытаются предупредить мир о приближении астероида, способного уничтожить Землю. Даты выхода фильма на экраны пока не разглашаются.

Сейчас Ди Каприо заканчивает съемки в новом триллере-вестерне Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", основанный на книге Дэвида Гранна "Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь". Партнером Лео по съемкам стал Роберт Де Ниро. Это шестая совместная работа Скорсезе с Ди Каприо и десятая с Де Ниро.

Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо готовится стать отцом.