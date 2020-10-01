Американский актер Леонардо Ди Каприо ожидает рождения первенца от 23-летней аргентинской модели Камилы Морроне, с которой встречается около трех лет. Об этом сообщают ведущие таблоиды мира.

Первые намеки на беременность Морроне появились после публикации в журнале Woman’s Day. На фотографии у девушки, которая всегда была стройной и рекламировала нижнее белье, заметен живот.

Официально звездная пара не делала никаких объявлений. Вместе с тем в последнее время Лео и Камилла отклоняют почти все приглашения на различные собрания и мероприятия. Возможно, именно из-за беременности.

11 ноября звезде "Титаника" и лауреату премии "Оскар" за "Выжившего" исполняется 46 лет. Ди Каприо никогда не был женат и не имеет детей. Камила Морроне, которая является падчерицей Аль Пачино, моложе своего избранника на 23 года.





Ранее сообщалось, что Ди Каприо заключил эксклюзивный контракт с Apple.