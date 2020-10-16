Главарям "ДНР" и "ЛНР" пригрозили пленом [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Украинские Силы специальных операций способны захватить в плен главарей "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Об этом "Обозревателю" заявил заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос.
Он добавил, что для этого необходимо политическое решение властей в соответствии с законодательством.
Наши способности позволяют выполнить любую задачу в любой точке страны, если на то будет политическое решение и оно будет принято в соответствии с существующими документами.
Сергей Кривонос напомнил об успешной операции по ликвидации в Луганске "начальника народной милиции" Олега Анащенко в 2017 году. В его устранении были задействованы двое украинских военнослужащих. Они попали в плен, но позже были включены в обменные списки и зимой 2019 года вернулись на подконтрольную Украине территорию.
Ранее сообщалось, что глава МИД Украины рассказал о будущем Донбасса: "ликвидируем "ДНР" и "ЛНР".
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