Главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по позициям украинской армии в районе населенного пункта Шумы - недалеко от Горловки. Артиллерийский удар будет нанесён утром в понедельник, 7 сентября. Об этом он предупредил в своем Telegram-канале.

Пушилин призвал ВСУ вывести личный состав с места, по которому будет нанесен удар. Он утверждает, что призвал Украину зарыть траншеи, которые были вырыты после начала перемирия на Донбассе 22 июля 2020 года.

На переговорной площадке в Минске мы неоднократно указывали на необходимость закопать траншеи, вырытые украинской стороной после 22 июля 2020 года, и не устраивать дальнейших провокаций, направленных на срыв перемирия. Кроме того, мы многократно предупреждали, что в сложившейся ситуации имеем полное право устранить указанные нарушения самостоятельно, но мы всеми силами хотели избежать этого. Наши требования украинская сторона проигнорировала.

Пушилин призвал ВСУ вывести личный состав с места, по которому будет нанесен удар.

Официально заявляю, что мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы). Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе.

Главарь "ДНР" призвал СММ ОБСЕ "осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время".

Напомним, что в среду, 22 июля, участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года. Вместе с тем, как пишет издание, с 21 июля 2019 года на Донбассе действует бессрочное перемирие, которое никто не отменял.

С 00:01 27 июля запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. По обе стороны линии разграничения запрещается:

использование любых видов летательных аппаратов;

применение огня, включая снайперский;

размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях.

Ранее сообщалось, что семьям погибших на Донбассе воинов увеличат пенсии, а 6 августа на Донбассе впервые за пять лет никто не стрелял.