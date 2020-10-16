Пенсии чернобыльцам: кому ждать надбавки [ Редактировать ]
В Украине различают разные виды пенсионных выплат. В частности, к ним принадлежит и пенсия ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Перерасчет этих выплат отличается от перерасчета других видов пенсий, передает aif.ua.
По словам консультантов, выплата дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, предусмотрена статьями 50 и 51 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".
Размер такой доплаты определяется Постановлением Кабинета министров "О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" № 1210 от 23 ноября 2011 года (с изменениями от 25 марта 2014 года). В соответствии с пунктом 13 указанного постановления, ежемесячная дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, выплачивается в следующих размерах:
1) лицам, принадлежащим к категории 1:
из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
- лицам с инвалидностью I группы - 474,5 0 грн;
- лицам с инвалидностью II группы - 379,6 0 грн;
- лицам с инвалидностью III группы - 284,7 0 грн;
для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой:
- лицам с инвалидностью I группы - 341,64 грн;
- лицам с инвалидностью II группы - 227,76 грн;
- лицам с инвалидностью III группы - 170,82 грн;
2) лицам, относящимся к категориям 2-4:
- лицам, принадлежащим к категории 2 - 170,82 грн;
- лицам, принадлежащим к категории 3 - 113,88 грн;
- лицам, принадлежащим к категории 4 - 56,94 грн;
3) детям с инвалидностью, а также больным вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью, - 170,82 грн.
Ранее мы писали, как получить пенсию онлайн.
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