Пенсия онлайн: как получить услугу (инструкция) [ Редактировать ]
Отныне старики смогут получать пенсионные услуги онлайн. С 1 июля для жителей страны появилась услуга "автоматическое назначение пенсии".
Заявку на получение пенсии можно оформить через приложение, сделать это можно до достижения пенсионного возраста.
Сделать это можно онлайн - через сайт Пенсионного фонда, - а также при помощи мобильного приложения "Пенсионный фонд".
После обработки заявления пенсионер получит необходимую информацию о дате и ее размере в СМС или личном кабинете на сайте/ мобильном приложении.
Ранее сообщалось, что украинцам будут платить компенсации за задержку пенсий и зарплат.
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