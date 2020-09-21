Отныне старики смогут получать пенсионные услуги онлайн. С 1 июля для жителей страны появилась услуга "автоматическое назначение пенсии".

Заявку на получение пенсии можно оформить через приложение, сделать это можно до достижения пенсионного возраста.

Сделать это можно онлайн - через сайт Пенсионного фонда, - а также при помощи мобильного приложения "Пенсионный фонд".

После обработки заявления пенсионер получит необходимую информацию о дате и ее размере в СМС или личном кабинете на сайте/ мобильном приложении.

Ранее сообщалось, что украинцам будут платить компенсации за задержку пенсий и зарплат.