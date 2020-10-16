Сотрудничество в "оборонке": Украина и Турция подписали ряд соглашений [ Редактировать ]
В пятницу, 16 октября, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом был подписан ряд двусторонних соглашений. Стороны договорились о сотрудничестве в оборонной сфере. Об этом сообщает Офис президента Украины.
Министр обороны Украины Андрей Таран и глава госагентства по вопросам оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подписали соглашение, в котором говорится о намерениях совместно строить боевые корабли, беспилотники и турбинные двигатели.
Еще одно соглашение было подписано с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Документ определяет направления и принципы сотрудничества, режим безопасности классифицированной информации и порядок обмена разведывательной информацией.
Мы имеем общую точку зрения и относительно дальнейшего сотрудничества в сфере безопасности и обороны, в частности безопасности на Черном море и реализации евроатлантического курса Украины.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил в готовности его страны поддержать будущую платформу по деоккупации Крыма.
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