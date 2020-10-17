В Киеве совершено нападение на двух пожилых женщин. Об этом сообщил житель столицы Богдан Логвиненко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что мужчина напал на двух женщин, 82 и 84 лет, которые отдыхали на лавочке в парке "Нивки".

Одну из женщин нападавший несколько раз ударил по лицу и скрылся. Вторая женщина вызвала полицию, но правоохранители так и не приехали.

Ранее сообщалось, что под Киевом заробитчане напали на девушку.