В Киеве неизвестный напал на пенсионерок [ Редактировать ]
Неизвестный напал на пенсионерок/ Фото: kr-gazeta.ru
В Киеве совершено нападение на двух пожилых женщин. Об этом сообщил житель столицы Богдан Логвиненко на своей странице в Facebook.
Отмечается, что мужчина напал на двух женщин, 82 и 84 лет, которые отдыхали на лавочке в парке "Нивки".
Одну из женщин нападавший несколько раз ударил по лицу и скрылся. Вторая женщина вызвала полицию, но правоохранители так и не приехали.
Ранее сообщалось, что под Киевом заробитчане напали на девушку.
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