В пятницу, 2 октября, в Чернигове неизвестные напали на пассажирский рейсовый автобус. Они повредили лобовое и боковое стекло.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"2 октября около часа ночи в полицию поступило сообщение о том, что на улице Громадской в Чернигове неизвестные лица в масках повредили лобовое и боковое стекло пассажирского автобуса", - говорится в сообщении.

Водитель автобуса написал заявление и дал объяснение.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло страшное ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие.