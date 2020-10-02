В Чернигове неизвестные напали на пассажирский автобус (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 2 октября, в Чернигове неизвестные напали на пассажирский рейсовый автобус. Они повредили лобовое и боковое стекло.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
"2 октября около часа ночи в полицию поступило сообщение о том, что на улице Громадской в Чернигове неизвестные лица в масках повредили лобовое и боковое стекло пассажирского автобуса", - говорится в сообщении.
Водитель автобуса написал заявление и дал объяснение.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Ранее сообщалось, что в Киеве произошло страшное ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие.
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