В Киевской области двое заробитчан напали на 17-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Нападавшими оказались 32 и 39-летний жители Черкасской области, которые приехали на работу. Они снимали жилье в Броварах, и нападение совершили неподалеку от места проживания.

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Мужчины набросились на девушку возле железнодорожного переезда "Княжичи", когда она днем шла мимо.

Пригрозив ножом, злоумышленники завладели мобильным телефоном жертвы, а когда она начала сопротивляться и пыталась сбежать, повалили на землю и ударили по голове кирпичом. Девушка потеряла сознание, с нее сняли украшения и убежали.

Нападавшим уже выбрали меру пресечения - содержание под стражей. За содеянное им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 187 (Разбой).

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний убил троих людей в ДТП.