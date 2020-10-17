В Киеве, на Новоирпенской трассе, вечером 17 октября, очень пьяный водитель Hyundai, двигаясь из Киева в Ирпень, вылетел на встречную полосу, задел авто Mazda и в лобовую протаранил Opel.

По данным источника, старый "Хюндай" разорвало на две части, в результате ДТП пострадали 5 человек.

Пострадали 5 человек, трое пьяных людей из "Хюндай" и двое трезвых из "Опель".

Все пострадавшие были срочно госпитализированы бригадами скорой, трое людей в критическом состоянии.

На месте работает полиция и следственно-оперативная группа.

Ранее, пьяный парень угнал лимузин и устроил ДТП.