В Киеве пьяный водитель устроил жуткое ДТП (фото, видео) [ Редактировать ]
В Киеве, на Новоирпенской трассе, вечером 17 октября, очень пьяный водитель Hyundai, двигаясь из Киева в Ирпень, вылетел на встречную полосу, задел авто Mazda и в лобовую протаранил Opel.
По данным источника, старый "Хюндай" разорвало на две части, в результате ДТП пострадали 5 человек.
Пострадали 5 человек, трое пьяных людей из "Хюндай" и двое трезвых из "Опель".
Все пострадавшие были срочно госпитализированы бригадами скорой, трое людей в критическом состоянии.
На месте работает полиция и следственно-оперативная группа.
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