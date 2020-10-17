В поселке Ракитное Киевской области молодой человек в нетрезвом состоянии угнал лимузин и совершил на нем ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Владелец автомобиля Lincoln Town Car оставил ключи от замка зажигания в салоне авто, а дверцу не закрыл. Такой оплошностью и воспользовался нетрезвый злоумышленник.

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О похищении автомобиля вблизи торгового центра в полицию сообщил его владелец. В это же время поступило сообщение и о дорожно-транспортном происшествии на одной из улиц поселка.

Похитителем оказался 21-летний местный житель. Как выяснилось, молодой человек угнал автомобиль и поехал на нем по своим делам. По дороге нетрезвый водитель не справился с управлением и столкнулся с забором.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. За незаконное завладение транспортным средством, управление автомобилем в нетрезвом и совершение ДТП молодому человеку грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что подросток угнал Porsche и разбил его.

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