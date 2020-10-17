Нову військову угоду між Україною та Туреччиною підписали в Стамбулі. Договір уклали за результатами зустрічі президентів Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана.

Сторони розширять військову співпрацю у 20 напрямах. Також, лідери зобов'язалися прискорити укладання угоди про зону вільної торгівлі між країнами. Крім того, домовилися співпрацювати в рамках Кримської платформи.

Ердоган наголосив, що підтримує територіальну цілісність України і продовжить допомагати нашій країні в питаннях досягнення критеріїв членства в НАТО.

Водночас перша леді Олена Зеленська зустрілася з дружиною турецького президента ЕмінЕ Ердоган - разом вони запустили україномовний аудіогід у найбільшому палаці Туреччини.

Володимир Зеленський, Президент України: