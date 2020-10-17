Володимир Зеленський та Раджеп Ердоган обговорили співпрацю України і Туреччини [ Редактировать ]
Нову військову угоду між Україною та Туреччиною підписали в Стамбулі. Договір уклали за результатами зустрічі президентів Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана.
Сторони розширять військову співпрацю у 20 напрямах. Також, лідери зобов'язалися прискорити укладання угоди про зону вільної торгівлі між країнами. Крім того, домовилися співпрацювати в рамках Кримської платформи.
Ердоган наголосив, що підтримує територіальну цілісність України і продовжить допомагати нашій країні в питаннях досягнення критеріїв членства в НАТО.
Водночас перша леді Олена Зеленська зустрілася з дружиною турецького президента ЕмінЕ Ердоган - разом вони запустили україномовний аудіогід у найбільшому палаці Туреччини.
Володимир Зеленський, Президент України:
Ми маємо спільну точку зору щодо подальшої співпраці у сфері безпеки і оборони зокрема безпеки на Чорному морі та реалізації євроатлантичного курсу України. Сьогодні підписано рамкову військову угоду між урядами України та Туреччини, та меморандум між нашими міністерствами оборони - це відкриває нові можливості для нашого військового та військово-технічного співробітництва. Саме співпраця у сфері оборонної промисловості є визначальною для нашого стратегічного партнерства.
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